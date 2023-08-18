بمبادرة أنظمة الرى الحديث.. تمويل 202 مشروع بـ3.6 ملايين جنيه فى المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، إن إجمالي ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة بلغ 202 مشروع، وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن، بواقع 327 فدانا و13 قيراطا بنطاق مراكز الشهداء وتلا والسادات بإجمالي تمويل ما يزيد علي 3 ملايين و 632 ألف جنيه والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية.

يأتي هذا في ضوء ما تقوم به الدولة من مجهودات نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الري الحديث، والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها.

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الحملات التوعوية المستمرة وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى، وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري، وذلك بما يضمن توسعة الاستفادة من أعمال المبادرة وترشيد استخدام المياه وتحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع، ومدى وصول الدعم لمستحقيه من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية



وعلي صعيد آخر منفصل وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كشف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عن تمويل 59 مشروعاً اقتصادياً بإجمالي 445 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تسهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.