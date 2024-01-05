سويلم: دعم التصنيع المحلى وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية عند إحلال وتجديد محطات الرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسن يحيى، نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وذلك بحضور المهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور سويلم بأنه يتابع بشكل مستمر أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء لدورها الهام كإحدي أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات، مشيرًا لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتمادًا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضًا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تجرى حاليًا تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة ١-٢ بمحافظة المنيا وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجار طرح عملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة وعملية إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية.

كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الأولي، منها محافظات الوجه البحري، بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ(١٢) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي)، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمهمات.

و وجه أيضًا باستمرار التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كل الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بالمحطات، وحصر المحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض استهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة، وذلك ترشيدًا للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .

دعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية

كما وجه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا بقدر الإمكان عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات، مشيرًا لأهمية الاستمرار في التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات.

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف، والوفاء بالاحتياجات المائية لكل الاستخدامات، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٥ محطات طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه)، بالإضافة إلى محطات معالجة مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجة مياه بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجة مياه الضبعة بطاقة ٧.٥ مليون متر مكعب يومى.