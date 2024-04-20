سر الخلطة.. مؤلفو دراما رمضان 2024: «المتحدة» قدمت موسمًا استثنائيًا

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى خلق موسم درامى استثنائى، على مدار شهر رمضان المنقضى، من خلال الأعمال التى قدمتها، سواء عبر شاشات القنوات المختلفة، أو منصات العرض على الإنترنت، مع توفيرها كل الإمكانات اللازمة لإنجاح أكبر عدد ممكن من الأعمال، التى تحظى بالتنوع والتميز فى الموضوعات والأفكار.

وأشاد عدد من الكتاب والمؤلفين، خلال حديثهم إلى «الدستور»، بجهود «المتحدة» للنهوض بصناعة الدراما، وفتح الباب أمام المبدعين والفنانين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، ما أسهم فى خلق موسم درامى استثنائى، يليق بالفن المصرى وقيمته وتاريخه، ويحظى بإعجاب الجمهور على اختلاف فئاته وأذواقه.

أنور عبدالمغيث: نفذت «جودر» بدقة ساعدت على تقديم عمل أسطورى

أعرب الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسل «جودر.. ألف ليلة وليلة»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى النصف الثانى من الموسم الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤.

وقال «عبدالمغيث» إن «المتحدة» ساعدت على إنتاج عمل أسطورى جذب انتباه المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى، وحققت رؤيته الفنية، وحوّلت أبطال العمل من مجرد كتابة على الورق إلى لحم ودم، مع الدمج بين صورة البطل الشعبى وحكايات ألف ليلة وليلة، وتقديم هذا البطل بصورة تليق بمصر، وبشكل يختلف عما اعتاد البعض تقديمه فى أعمال سابقة.

وأضاف مؤلف «جودر»: «ما تم تنفيذه على الشاشة يؤكد أن ‪ المتحدة جهة إنتاجية طموحة، ولديها رؤية فنية وحلم تسعى إلى تحقيقه للوصول إلى العالمية، وهذا يتضح من خلال الأعمال الفنية التى قدمتها خلال الموسم الرمضانى ٢٠٢٤، الذى يعد موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس، كما ظهر فى مسلسلى الحشاشين وجودر.

وواصل: «فوجئت بدقة تنفيذ السيناريو الذى ألفته والصورة التى خرج بها على الشاشات، وأظن أن هذا يكشف عن كفاءة وعقلية «المتحدة» وإدارتها المتميزة، التى وفرت، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، كل شىء احتاجه العمل من أجل النجاح».

مدحت العدل: ضبطت الصناعة.. وأعادت الفخرانى بـ«عتبات البهجة»

أشاد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، مؤلف مسلسل «عتبات البهجة»، بالأعمال الفنية المتميزة التى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، خاصة فى الموسم الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤، والذى كان موسمًا استثنائيًا مليئًا بالتنوع والاختلاف، مع الإنتاج الضخم الكبير.

وقال «العدل» إن «المتحدة» أحدثت تنوّعًا كبيرًا، وأسهمت فى صناعة موسم درامى استثنائى متنوع، ما بين الأعمال الكوميدية والتاريخية والأكشن والشعبى، بالإضافة إلى عمل عن القضية الفلسطينية، ممثلًا فى مسلسل «مليحة»، مضيفًا: «كل هذا أسهم فى ضبط إيقاع الدراما».

وواصل: «الشركة نجحت فى إعادة الفنان الكبير يحيى الفخرانى إلى الشاشة، بعد غياب استمر لسنوات طويلة، من خلال مسلسل (عتبات البهجة)، وبالتعاون مع شركة (العدل جروب)، سهلت كل الأمور، وذللت العقبات أمام صناع وأبطال المسلسل، لتقديم الصورة التى استهدفناها من خلال ورشة العمل، ما أسهم فى تجسيد الإبداع الفنى على أرض الواقع».

وأكمل: «نحن نثق دائمًا فيما تنتجه ‪)المتحدة‪(، لأن لديها رؤية لضبط إيقاع صناعة الفن، ونجحت فى تحقيق أفكار متنوعة وثرية، فى خطوة تؤكد إدراك الشركة لما تفعله، وقدرتها على إثراء السوق بالأعمال المتنوعة

أيمن سلامة: حققت ما تخيلته ووفرت كل الإمكانات لنجاح «صدفة»».

توجه الكاتب والسيناريست أيمن سلامة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تعاونت مع شركة «فانتدج» للإنتاج الفنى، فى إخراج مسلسل «صدفة» بالشكل الذى ظهر عليه خلال الموسم الدرامى الرمضانى.

وقال «سلامة» إن التعاون مع «المتحدة» فى مسلسل «صدفة» كان مثمرًا جدًا، وسط وجود سلاسة فى التعامل مع مسئولى الشركة، حتى إنه لم يواجه أى صعوبات أو عقبات نهائيًا أثناء التصوير.

وأضاف: «(المتحدة) وفرت كل الإمكانات اللازمة لنجاح العمل، وأظن أننى حققت كل ما أردت تنفيذه على أرض الواقع، فكل ما تخيلته وكتبته فى السيناريو وجدته قد تم تنفيذه دون أى مشكلات، وأعتقد أن هذا يساعد كل فنان على الإبداع».

محمود حمدان: منحتنى الحرية الكاملة فى «حق عرب».. و«كانت فى ضهرى»

أثنى الكاتب والسيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل «حق عرب»، من بطولة الفنان أحمد العوضى، على جهود «المتحدة» لتذليل جميع العقبات التى واجهت تنفيذ العمل، مؤكدًا أن الشركة تضم مجموعة متميزة من المتخصصين، الذين ينصتون للفنان ويحترمون موهبته وتخصصه. وقال «حمدان» إن «المتحدة» كانت وما زالت تعمل من أجل إخراج أعمال فنية تليق بالجمهور المصرى، وتجذب انتباه المشاهدين، وتنجح فى نيل إعجابهم وإسعادهم، على أن تكون أعمالًا ذات معنى، حتى وإن كانت تهدف للتسلية، وهو ما تحقق فى الموسم الدرامى الرمضانى السابق، الذى يمكن وصفه بأنه استثنائى.

وأضاف: «من الناحية الإنتاجية، ناقشت مع مسئولى الشركة العديد من الأمور التى أردت أن تتم فى مسلسلى (حق عرب)، ووجدتها قد نفذت على أرض الواقع، دون أى صعوبات أو مشكلات».

وواصل: «الشركة كانت فى ظهرى طوال الوقت، والتجربة بالنسبة لى كانت مثمرة جدًا، خاصة أنه ثانى تعاون لى معها، بعد مسلسل (حدوتة منسية)، الذى عرض خارج الموسم الرمضانى». وأكمل: «سعدت للغاية بالتعاون معهم، لأنهم محترفون، ويعرفون جيدًا قيمة الفن والفنانين الذين يتعاملون معهم، وهذه ميزة مهمة لدى الشركة، تجعلها تختلف بها عن غيرها من الشركات التى كانت تعمل فى السوق خلال الفترات الماضية». وتابع: «(المتحدة) جعلتنى قادرًا على الإبداع فى كتابة السيناريو، دون خوف أو قهر أو فرض وجهة نظر خاصة، كما يفعل بعض المنتجين، وأعطتنى الحرية فى اختيار القصة وإظهار موهبتى، وتعاملت مع الأمور بحرفية ومهنية، وهو أمر أسعدنى كثيرًا، ويستحق أن أتقدم بالشكر عنه لمسئولى الشركة، لأنهم منحونى مثل هذه الفرصة المهمة فى تاريخى المهنى».

أمانى التونسى: لم تبخل على «بقينا اتنين».. وأتاحت مساحة للإبداع

أشادت الكاتبة أمانى التونسى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوفيرها مساحة كبيرة للغاية للإبداع الفنى، لجميع العاملين معها من الكتاب والمؤلفين، ما ساعد على صناعة موسم درامى متميز واستثنائى.

وقالت أمانى التونسى إن «المتحدة»، بالتعاون مع «كى ميديا»، نفذتا كل ما جاء فى سيناريو مسلسل «بقينا اتنين» بشكل لائق، وبذلتا كل ما فى وسعيهما لتوفير مواقع التصوير والأبطال وكل العناصر اللازمة لنجاح العمل.

وأضافت: «لم أواجه أى صعوبات فى تنفيذ المسلسل، فى ظل اهتمام «المتحدة» بتذليل كل الصعوبات والتحديات، الأمر الذى أتاح مساحة واسعة للفن والإبداع».

أمين جمال: لم تتردد فى منح الشباب بطولة «مسار إجبارى»

قال الكاتب والسيناريست أمين جمال، مؤلف مسلسل «مسار إجبارى»، إن «المتحدة» وفرت كل شىء ممكن لإخراج المسلسل بالصورة الفنية المتكاملة التى ظهر عليها وقت عرضه، مع إتاحة الفرصة للنجوم الشباب فى البطولات المطلقة.

وأضاف «جمال»: «المسلسل أخذ كل ما يحتاجه من وقت فى التحضير والكتابة، بقيادة المخرجة المتميزة نادين خان، ومسئولو الشركة تعاملوا مع المشروع باهتمام كبير، ومنحوه كل الدعم، رغم أنه يعد أول بطولة مطلقة لفنان شاب هو عصام عمر، بمشاركة الفنان أحمد داش».

وواصل: «الشركة لم تبخل فى توفير فريق عمل متميز للمسلسل، يضم أسماءً بقيمة الفنانين صابرين ورشدى الشامى ومحمود البزاوى، وغيرهم من الذين مثلوا سندًا قويًا للمشروع». وأتم بقوله: «المتحدة بذلت أيضًا جهدًا كبيرًا لتوفير أماكن التصوير، وذللت العقبات التى تواجه تنفيذ المسلسل، وهو أمر يحسب لها، خاصة أن ذلك أحدث فارقًا مهمًا فى الدراما المصرية خلال الموسم الرمضانى الماضى».