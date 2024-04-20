السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تجديد الثقة بـ"حسين فهمي" رئيسًا لمهرجان القاهرة الدولي وعصام زكريا بمنصب جديد (خاص)

حسين فهمي
حسين فهمي

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" من داخل إدارة مهرجان القاهرة الدولي، عن تجديد الثقة بالفنان حسين فهمي، لتوليه رئاسة للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ45، وذلك بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني، بالإضافة إلى تعيين الناقد الفني عصام زكريا مديرًا فنيًا للمهرجان.

يجدر الإشارة إلى أنه ترأس الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة الدولي لمدة 4 دورات متتالية من 1998 وحتى 2001، وجاءت الخامسة عام 2022، لتتجدد هذا العام 2024 الثقة لتوليه رئاسة المهرجان للسنة الثانية على التوالي.

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محطات من حياة الفنان حسين فهمي

يٌجدر الإشارة إلى أن الفنان حسين فهمي، تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا طوال رحلته  الفنية التى بدأها عام 1970، كما سبق وتولى رئاسة المهرجان لمدة 4 دورات فى الفترة من 1998 – 2001 واستطاع خلال تلك الدورات إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته وخلال مسيرته الفنية حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه “دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه ”علاقة المخرج بالممثل" في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

محطات من حياة عصام زكريا

جدير بالذكر أن الناقد الفني عصام زكريا هو من مواليد القاهرة، صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة عمومًا، باعتبارها عصب الحياة وأجمل ما فيها. له العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية، يهوى لعب الشطرنج، ويرأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

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