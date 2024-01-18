رواد مهرجان "مجانين كتب": فرصة مميزة قبل انطلاق معرض القاهرة الدولى

انطلقت فاعليات مهرجان مجانين كتب اليوم الخميس 18 يناير وحتى يوم 22 يناير الجاري، وتستمر فاعلياته بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء، المقام في فيلا 28 شارع جابر بن حيان بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أن الدخول مجانا لكافة القراء.

وتوافد على مهرجان مجانين كتب، العديد من المواطنين، وتقول سجدة سامي، إحدى رواد مهرجان مجانين كتب، إن المعرض يضم العديد من الكتيبات في مختلف المجالات والتخصصات وأسعارها مميزة، لافتة إلى أن الكتب أسعارها أقل من المكتبات الأخرى بالإضافة إلى وجود تخفيض عليها يصل لـ20% وذلك على جميع الكتب الموجودة في المهرجان.

ومن جانبها أشادت أمنية طارق، إحدى رواد مهرجان مجانين كتب، بالفاعليات والكتب الموجودة، معلقة "الناس اللي بتحب القراءه وغاوية كتب مش بتقدر تستني من السنة للسنة عشان معرض القاهرة الدولى للكتاب ووجود معارض تانية على مدار السنة فرصة كبيرة لشراء الكتب".

أضافت ضحى محمد، إحدى رواد مهرجان مجانين كتب، أن معرض كتاب الدقي وفروعة من مجانين كتب استطاع في وقت قليل أن يجذب المواطنين من محبي القراءه لشراء لكتب بأسعار مميزة، مؤكدة على أنه يأخذ مكان معرض القاهرة الدولى للكتاب لحين افتتاحه في موعده من كل عام ليتنقل المواطنين ومحبي القراءه لمعرض الكتاب من جديد.

مهرجان مجانين كتب

وحرص القائمون على المهرجان أن يكون الدخول مجانيًا، بخصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 20%، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث يضم المعرض قسمًا كاملًا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

ويحتوي مهرجان مجانين كتب على العديد من الكتيبات في مختلف المجالات والتخصصات، وهناك العديد من الكتب في مجالات مختلفة والكتاب الواحد يباع بـ50 جنيها للكتاب الواحد، بالإضافة إلى وجود خصومات في المهرجان يصل حجمها لـ20%.

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويضم مهرجان مجانين كتب أكثر من 50 ألف نسخة كتاب في مختلف المجالات والتخصصات، ويحتوي على عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها قسم للكتب الجديدة والكتب المستعملة، قسم للكتب العربية، قسم للكتب الإنجليزية، قسم لإصدارات دور النشر المصرية، قسم لإصدارات دور النشر العربية، قسم لكتب الأطفال، قسم للهدايا والنوت بوك والمنتجات، بالإضافة إلى وجود قسم لعرض المجلات القديمة وبعض أمهات الكتب.