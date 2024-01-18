الكتاب بـ50 جنيها.. إقبال كبير على مهرجان "مجانين كتب" في اليوم الأول

شهد مهرجان "مجانين كتب" إقبال كبير من قبل المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه في يومه الأول، اليوم الخميس، والذي تنطلق فاعلياته اليوم الخميس 18 يناير وحتى يوم 22 يناير الجاري، وتواصل فاعلياته من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء، المقام في فيلا 28 شارع جابر بن حيان بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أن الدخول مجانا لكافة القراء.

مهرجان مجانين كتب

ويضم مهرجان مجانين كتب أكثر من 50 ألف نسخة كتاب في مختلف المجالات والتخصصات، ويحتوي على عدد من الأقسام والأركان والتي من ضمنها قسم للكتب الجديدة والكتب المستعملة، قسم للكتب العربية، قسم للكتب الإنجليزية، قسم لإصدارات دور النشر المصرية، قسم لإصدارات دور النشر العربية، قسم لكتب الأطفال، قسم للهدايا والنوت بوك والمنتجات، بالإضافة إلى وجود قسم لعرض المجلات القديمة وبعض أمهات الكتب.

تخفيضات مهرجان مجانين كتب

ويحتوي مهرجان مجانين كتب على العديد من الكتيبات في مختلف المجالات والتخصصات، وهناك العديد من الكتب في مجالات مختلفة والكتاب الواحد يباع بـ50 جنيها للكتاب الواحد، بالإضافة إلى وجود خصومات في المهرجان يصل حجمها لـ20%.

وحرص القائمون على المهرجان أن يكون الدخول مجانيًا، بخصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 20%، وذلك على كافة الكتب دون استثناء، حيث يضم المعرض قسمًا كاملًا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال (كتب + ألعاب ووسائل تعليمية)، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكافة أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب

مهرجان مجانين كتب