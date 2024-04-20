السبت 20 أبريل 2024
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فن

عبد الرحيم كمال من أمام الكعبة: تأملات حول الحرام والحلال

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

شارك الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام"، أثناءوجوده أمام الكعبة الشريفة لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء شهر رمضان الذي عرض فيه مسلسله الحشاشين.

وكتب عبد الرحيم كمال على الصورة التي شارك بها جمهوره قائلًا: “كل الاسئلة حلال بين، وحدها الإجابات التي تدخلك في فخ الحرام والحلال، (فأما السائل فلا تنهر) وأما العامي الذي لا يملك اجابة دقيقة واضحة، فهو يتيم بلا مرجعية (واما اليتيم فلا تقهر) وأماالإجتهاد. بالقدرة على الإجابة وفق ما تعتقد وبناء على ما ترى، فهو نعمة (وأما بنعمة ربك فحدث) والناس على تلك الأحوال الثلاثة”.

جمهور كبير

وتفاعل مع الصورة التي شاركها السيناريست عبدالرحيم كمال، عدد كبير من الجمهور المتابع له عبر منصة انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت بسمة ياسين، من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًة: “لله يفتح عليك"، وكتب سامي علي من روّاد السوشيال ميديا ومتابعي السيناريست عبد الرحيم كمال قائلًا: “الله على الكلام ”.

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الحشاشين

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال السيناريست عبدالرحيم كمال هو مسلسل "الحشاشين" مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

 

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