طارق الشناوي يكشف عن رأيه في مسلسل "الحشاشين": اللغة العامية لم تجرحه

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي إعجابه الكبير بمسلسل "الحشاشين"، الذي يعتبر حالة إبداعية مميزة، مؤكدًا أن المؤلف عبدالرحيم كمال نجح في اختيار درجة معينة من اللغة العامية دون أن يجرح الجانب التاريخي للعمل.

وأضاف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أن المخرج بيتر ميمي قدم عملًا رائعًا، حيث نجح في تحقيق قفزات فنية متلاحقة وأثبت جدارته الفنية، وأشاد بشخصية حسن الصباح التي تجسدها النجم كريم عبدالعزيز، معتبرًا إياها ملهمة ومحملة بالكاريزما والطغيان.

وأكد "الشناوي" أن الصراعات الداخلية داخل شخصية حسن الصباح تمتاز بالعمق، وأن المشاهد لن يكره كريم عبدالعزيز، بل سيكره شخصية الصباح، ولفت النظر إلى الفنان أحمد عيد الذي قدم قفزة تمثيلية ناجحة ونجح في التحدي.