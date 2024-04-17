الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق الشناوي يكشف عن رأيه في مسلسل "الحشاشين": اللغة العامية لم تجرحه

الحشاشين
الحشاشين

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي إعجابه الكبير بمسلسل "الحشاشين"، الذي يعتبر حالة إبداعية مميزة، مؤكدًا أن المؤلف عبدالرحيم كمال نجح في اختيار درجة معينة من اللغة العامية دون أن يجرح الجانب التاريخي للعمل.

وأضاف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أن المخرج بيتر ميمي قدم عملًا رائعًا، حيث نجح في تحقيق قفزات فنية متلاحقة وأثبت جدارته الفنية، وأشاد بشخصية حسن الصباح التي تجسدها النجم كريم عبدالعزيز، معتبرًا إياها ملهمة ومحملة بالكاريزما والطغيان.

وأكد "الشناوي" أن الصراعات الداخلية داخل شخصية حسن الصباح تمتاز بالعمق، وأن المشاهد لن يكره كريم عبدالعزيز، بل سيكره شخصية الصباح، ولفت النظر إلى الفنان أحمد عيد الذي قدم قفزة تمثيلية ناجحة ونجح في التحدي.

طارق الشناوي الناقد الفني طارق الشناوي الحشاشين عبدالرحيم كمال المؤلف عبدالرحيم كمال اللغة العامية كل يوم خالد أبو بكر المخرج بيتر ميمي حسن الصباح كريم عبدالعزيز أحمد عيد

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

هبوط اضطراري بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب.. مصادر تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

موعد عيد الأضحى 2024 / 1445 وعدد أيام الأجازة للموظفين والقطاع الخاص

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين