السيناريست أيمن سلامة يستعيد ذكرياته مع الراحل صلاح السعدنى (صورة)

شارك الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، جمهوره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع الراحل النجم الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، ليستعيد من خلالها الذكريات التي جمعته معه، بمشاركة عدد من النجوم الآخرين.

ونشر السيناريست أيمن سلامة الصورة التي يظهر فيها النجم الراحل صلاح السعدني، معلقًا عليها: "هذه الصورة التقطت في مايو 1999 باستديوهات الاذاعة المصرية، حيث كنا نسجل مسلسل ( لمن يهمه الامر ) من اخراج الراحل محمد مشعل الموجود يسار الصورة ومن بطولة صلاح السعدني ومعالي زايد ومحمد وفيق رحمهم الله جميعا".

وتابع سلامة قائلًا: "المسلسل كان يناقش بيع القطاع العام والانفجار السكاني ويحذر من الرأسمالية الشرسة التي ستأكل الاخضر واليابس وكنت اظن ان لجنة النصوص بالإذاعة سترفض النص، لكنها وافقت وأثني الجميع عليه وبعدما أذيع هاتفني الأستاذ صلاح السعدني وأجلسني مع المخرج الراحل إسماعيل عبدالحافظ لكي أكتبه للتليفزيون ولكن رقابة التليفزيون وقتها رفضت تقديمه".

رحيل صلاح السعدني

وفقدت مصر النجم الكبير صلاح السعدنى، الذى رحل عن عالمنا، عن عمر ناهز ٨١ عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا فى السينما والدراما، بعدما احترف التمثيل فى منتصف الستينيات، حين شارك بدور صغير فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، التى لعب بطولتها عبدالمنعم مدبولى وأمين الهنيدى، وحصل على عدد من الأدوار فى المسرح والسينما والتليفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر فى الأعمال خلال فترة السبعينيات.

أفلام مهمة

شارك فى عدد من الأفلام المهمة فى تاريخ السينما المصرية، منها "الأرض"، و"أغنية على الممر"، و"الرصاصة لا تزال فى جيبى"، و"العمر لحظة"، إلى جانب دوره الشهير في مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا" مع مكتشف موهبته عبدالمنعم مدبولى.

وصل "السعدنى" إلى قمة نجاحه بعد لعبه شخصية "العمدة سليمان غانم" فى مسلسل "ليالى الحلمية"، وقرر اعتزال التمثيل فى صمت، قبل ١٠ أعوام، تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده السبعين.