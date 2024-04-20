الناقد عصام زكريا لـ"الدستور": مهرجان القاهرة الدولى "عِشرة عُمر"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" من داخل إدارة مهرجان القاهرة الدولي، عن تولي الناقد الفني عصام زكريا، مديرًا للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي الـ45، والمقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، وذلك خلفًا للمخرج أمير رمسيس الذي تقدم باستقالته مؤخرًا معلنًا اعتذاره عن المنصب، وذلك بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وفي أول تعليق له، أعرب الناقد الفني عصام زكريا، عن سعادته لتواجده ضمن فريق إدارة مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ45، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "من المقرر أن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي غدًا الأحد أو الإثنين المقبل، وهذا يجعلني أتحفظ في الحديث، ولكنني سأكون سعيدًا جدًا بوجودي ضمن فريق قوي ومميز مثل فريق مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ45، ويرأسه النجم الكبير حسين فهمي".

وأضاف الناقد الفني عصام زكريا: "مهرجان القاهرة عِشرة عمر قبل عملي في المجال الصحفي".

محطات من حياة عصام زكريا

يذكر أن الناقد الفني عصام زكريا من مواليد القاهرة، صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة عمومًا، باعتبارها عصب الحياة وله العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية، يهوى لعب الشطرنج، ويرأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF، ومن المقرر أن تتم الدورة الـ45 من المهرجان في شهر نوفمبر المقبل 2024، بعد إلغاء الدورة الماضية نتيجة الأحداث الفلسطينية التي مرت على الأهالي في غزة وفلسطين.