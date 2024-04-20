السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الناقد عصام زكريا لـ"الدستور": مهرجان القاهرة الدولى "عِشرة عُمر"

الناقد الفني عصام
الناقد الفني عصام زكريا

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" من داخل إدارة مهرجان القاهرة الدولي، عن تولي الناقد الفني عصام زكريا، مديرًا للدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي الـ45، والمقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، وذلك خلفًا للمخرج أمير رمسيس الذي تقدم باستقالته مؤخرًا معلنًا اعتذاره عن المنصب، وذلك  بقرار من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

 

وفي أول تعليق له، أعرب الناقد الفني عصام زكريا، عن سعادته لتواجده ضمن فريق إدارة مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ45، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "من المقرر أن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي غدًا الأحد أو الإثنين المقبل، وهذا يجعلني أتحفظ في الحديث، ولكنني سأكون سعيدًا جدًا بوجودي ضمن فريق قوي ومميز مثل فريق مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ45، ويرأسه النجم الكبير حسين فهمي".

 

وأضاف  الناقد الفني عصام زكريا: "مهرجان القاهرة عِشرة عمر قبل عملي في المجال الصحفي".

 

محطات من حياة عصام زكريا

يذكر أن الناقد الفني عصام زكريا من مواليد القاهرة، صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة عمومًا، باعتبارها عصب الحياة وله العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية، يهوى لعب الشطرنج، ويرأس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF، ومن المقرر أن تتم الدورة الـ45 من المهرجان في شهر نوفمبر المقبل 2024، بعد إلغاء الدورة الماضية نتيجة الأحداث الفلسطينية التي مرت على الأهالي في غزة وفلسطين.

محطات من حياة عصام زكريا عصام زكريا الناقد الفني عصام زكريا مهرجان القاهرة الدولي إدارة مهرجان القاهرة الدولي مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 45

مواد متعلقة

مهرجان الإسماعيلية| عصام زكريا يدير ماستر كلاس للمخرج دانيال كوتر بعد عرض فيلمه

مهرجان الإسماعيلية يكرم جيمس وفليفل وسلوى فى دورته الـ 25

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": النقد من الممكن أن يستعيد عافيته إذا تواضع الناقد

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

موظفة تتهم حارس عقار بالتسلل إلى غرفة نومها فى الطالبية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

35 جنيهًا تراجعًا بأسعار الدواجن.. والبيض ينخفض خلال أيام

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

هل يعود للتراجع من جديد بعد موسم العيد؟.. تاجر يكشف توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل