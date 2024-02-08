الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد بلبولة لـ"الشاهد": النقد من الممكن أن يستعيد عافيته إذا تواضع الناقد

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الناقد محمد مندور، أراد أن يكون فيلسوفًا ومؤرخًا ويكون كل شيء إلا أن يكون ناقدًا.

وتساءل، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لماذا لا يرى الناقد أن عليه أن يضخ كل معارفه أثناء قراءته للقصيدة وهذه مسألة خطيرة وكبوة حدثت في النقد، مؤكدًا أن النقد من الممكن أن يستعيد عافيته إذا تواضع الناقد وأدرك أنه مهمته أن يكون جسرًا.

وتابع: “أننا أمام تجارب في الرواية أثبتت قدرتها فلدينا ريم بسيوني، وهي روائية من منطقة أخرى تمامًا  فهي مهمومة جدًا بالهوية المصرية وتفتش في التاريخ والآثار القديمة ولا تكتفي بقراءة التاريخ ولكنها تزور المساجد والمدن وتجتهد وتجاول أن تجيب عما هو مسكوت عنه”. 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد بلبولة محمد مندور فيلسوف مؤرخ إلا أن يكون ناقدا يستعيد عافيته الهوية المصرية

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