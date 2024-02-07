الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": من حظى المشاركة بندوة لفاروق شوشة بمئوية دار العلوم

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إنه التحق بكلية دار العلوم وهو ابن الفراغ في التعليم، وكان يمتلئ بهؤلاء الدعاة من هنا وهناك والذين يقتنصون النشء، مؤكدًا أن ما أنقذه هو قصور الثقافة.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قصور الثقافة في دمياط هي البذرة التي غرست في أعماقه وروحه وبنيت روحه وغذاها الأساتذة، مؤكدًا أنه نفض عنه غابر هذا الفراغ كاملًا وتحسس للمعرفة والإيمان بالعقل وجذور التعليم من أصوله.

 

وتابع، أنه تعلم التحقق في كل ما يدور حوله، وفي دار العلوم كان من حظه أن يشهد الاحتفالية بمرور 100 عام على تأسيسها وحضر أمسية شارك فيها فاروق شوشة وهو من أبناء الكلية وهذا الصوت الجميل الذي يعرش في قرى ومدن مصر وكان حالة شعرية وإعلامية خاصة وعلم البيوت والأوقات بصوته.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

أحمد بلبولة دار العلوم فاروق شوشة مرور 100 عام حظه حالة شعرية

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