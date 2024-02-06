أحمد بلبولة لـ"الشاهد": طاهر أبوفاشا أحد نماذج دارالعلوم التى قادت التنوير

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دارالعلوم، إن كلية دارالعلوم لم تكن الوحيدة التي تم اختطافها، ولكن مصر كلها كانت قد اختطفت، ولكن هذا كان عارضًا وليس الأصل.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما نراجع تاريخ دارالعلوم نجد أن قادة التنوير خرجوا منها، مشيرًا إلى أن هذا العام نحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها، وهم أعلام أناروا الأرض في كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن مبتكر الدراما المصرية "طاهر أبوفاشا"، وهذا العقل استطاع أن يخترع مجالًا مثل الدراما قبل أن تأخذ هذه الأبعاد قبل ظهورها بالتليفزيون ويعكف على "ألف ليلة وليلة"، ويقدم وجبة للمصريين والعرب تصبح تيمة من التيمات المصرية.

وأكد أن "أبوفاشا"، اختار شخصية شهرزاد، لتتحدث باللغة العربية الفصحى، وحتى الديك هو من اخترعه وهو أيضًا تيمة مصرية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.