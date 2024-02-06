الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالقادر شهيب يروى لـ"الشاهد" كواليس تعامل عدلى منصور مع الصحفيين (فيديو)

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب

قال  الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن "المستشار عدلي منصور قارئ جيد ومثقف، ولا يقتصر إطلاعه على الصحافة فقط، بل هو قارئ للعديد من الكتب ومهتم بالشأن العام، وذلك من قبل أن يشغل منصب رئاسة المحكمة الدستورية العليا، كما أنه يعرف الكثير من الصحفيين والإعلاميين".

وأضاف “شهيب”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما قمت بزيارة المستشار عدلي منصور، لإهدائه الكتاب الذي أعده عن فترة توليه حكم مصر في الفترة الانتقالية، اكتشفت أنه يعرفني جيدا، رغم أنني لم ألتق به إلا بعد نشر الكتاب، واعتمدت في كتابي على الأشخاص المقربين منه؛ وذلك حتى لا تصبح روايته هي الطاغية على عملي الأدبي ويكون لدي مساحة من الحرية في تناول الأمور المتعلقة بإدارة لمدة عام إلا شهر تقريبا".

وتابع: "علاقته بالصحافة والصحفيين كانت طيبة، واستجاب بشكل سريع للغاية لتشكيل مجلس أعلى للصحافة يتولى اختيار رؤساء إدارة وتحرير المؤسسات القومية، ولم يتدخل في شؤون هذا الأمر إطلاقا، وذلك حين تولى جلال عارف رئاسة هذا المجلس، وصلاح عيسى كأمين عام للمجلس، ويذكر لجلال عارف أنه لم يكن يتقاضى أي أموال من هذا المنصب، أما صلاح عيسى فكان يتقاضى بدل انتقالات فقط".

وواصل: "المجلس الأعلى للصحافة بعد تأسيسه لم يسأل أحد عن ترشيحات رؤساء المؤسسات القومية سوى جهة وحيدة، وهي الرقابة الإدارية، للتأكد من سلامة الذمة المالية للمرشحين، وأعتقد أن الصحافة في فترة المستشار عدلي منصور كانت تتسم بقدر كبير من الحيوية والنشاط مثلما حدث في فترة إدارة شؤون البلاد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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