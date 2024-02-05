الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبان يوسف لـ"الشاهد": جيل التسعينيات من المثقفين كان عبارة عن شبه ظاهرة سياسية

الناقد والمؤرخ شعبان
الناقد والمؤرخ شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إنه خلال فترة أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة بدأوا في اكتشاف نقاد جدد من الشباب الموجودين، وذلك لأن ندوات "الزيتون" عزف عنها بعض النقاد الكبار لأنها كانت مجانية ولم تكن مهيئة بشكل كامل لهم.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقاد الجدد أمثال نصار عبدالله، وشيرين أبو النجا، ومنى عبدالله، وكانوا يجلسون على منصة النقاد للمرة الأولى، مؤكدًا أنه كانت توجد مناقشات حادة وجادة وأقاموا ندوات لكافة الأجيال مثل مي التلمساني ومصطفى ذكري وجمال الغيطاني.

وتابع، أن جيل التسعينات يتبقى منهم أفراد وهم حمدي أبو جليل، ومنتصر القفاس، ومي التلمساني ونورا أمين، مؤكدًا أن جيل التسعينات من المثقفين كان عبارة عن شبه ظاهرة سياسية ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والأيدلوجيات 1989 وكان جيل التسعينات جيل ابن ظرف.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شعبان يوسف جيل التسعينات شبه ظاهرة سياسية سقوط الاتحاد السوفيتى الشباب الموجودين ندوات الزيتون

مواد متعلقة

شعبان يوسف لـ"الشاهد": جمال الغيطاني كان أحد الداعمين الكبار لورشة الزيتون

شعبان يوسف لـ"الشاهد": رواية عمارة "يعقوبيان" استخدمت فى طريق آخر غير الأدب

شعبان يوسف لـ"الشاهد": بعض الكُتاب كانوا ضحايا للنظام اليسارى

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب محفوظ عانى من هجوم اليساريين عليه

شعبان يوسف لـ"الشاهد": المال جزء أساسى في إفساد المثقفين المصريين

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب سرور كتب قصائد مدح فى عبدالناصر

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجاح مسرحية ياسين وبهية لنجيب سرور سببه المخرج كرم مطاوع وليس النص الأدبى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين