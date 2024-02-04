الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبان يوسف لـ"الشاهد": بعض الكتاب كانوا ضحايا للنظام اليسارى

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن سلوك اليسار كان له العديد من الضحايا ففي أغسطس 1954 يوسف إدريس، أصدر "أرخص ليالي"، ويوسف الشاروني، أصدر رواية "العشاق الخمسة"، وتم تجاهله رغم أنه ليس له أي علاقة بالسياسة.

وأضاف “يوسف”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكاتب بهاء طاهر، تم تجاهله هو أيضًا وكان خجولًا واعتبر نفسه ليس من جيل الستينات، مؤكدًا أن يناير 1956 قدم طه حسين، رواية “ألوان القصة القصيرة”. 

وأشار إلى أن مصطفى محمود كان نجمًا وكاتبًا مهمًا وكانت مأساته أن اليسار يقف إلى جانب الكتاب رغم أنه طرح مجحموعة "أكل العيش"، ومجموعة "قطعة السكر"،  ولكن اليساريين ظلموا بعض الكتاب لأن صوزت اليسار كان عاليًا.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شعبان يوسف اليسار الضحايا يوسف إدريس مصطفي محمود الكاتب بهاء طاهر

مواد متعلقة

شعبان يوسف لـ"الشاهد": المال جزء أساسى في إفساد المثقفين المصريين

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب سرور كتب قصائد مدح فى عبدالناصر

شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجاح مسرحية ياسين وبهية لنجيب سرور سببه المخرج كرم مطاوع وليس النص الأدبى

شعبان يوسف لـ"الشاهد": اعتقدنا أن زيارة السادات للقدس ستحرك الشارع المصرى

شعبان يوسف لـ"الشاهد": "لا تتركونى هنا وحدى" لإحسان عبدالقدوس تناولت قصة حب مع يهودية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا!

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور!

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»