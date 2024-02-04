شعبان يوسف لـ"الشاهد": بعض الكتاب كانوا ضحايا للنظام اليسارى

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن سلوك اليسار كان له العديد من الضحايا ففي أغسطس 1954 يوسف إدريس، أصدر "أرخص ليالي"، ويوسف الشاروني، أصدر رواية "العشاق الخمسة"، وتم تجاهله رغم أنه ليس له أي علاقة بالسياسة.

وأضاف “يوسف”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكاتب بهاء طاهر، تم تجاهله هو أيضًا وكان خجولًا واعتبر نفسه ليس من جيل الستينات، مؤكدًا أن يناير 1956 قدم طه حسين، رواية “ألوان القصة القصيرة”.

وأشار إلى أن مصطفى محمود كان نجمًا وكاتبًا مهمًا وكانت مأساته أن اليسار يقف إلى جانب الكتاب رغم أنه طرح مجحموعة "أكل العيش"، ومجموعة "قطعة السكر"، ولكن اليساريين ظلموا بعض الكتاب لأن صوزت اليسار كان عاليًا.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.