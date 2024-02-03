شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجاح مسرحية ياسين وبهية لنجيب سرور سببه المخرج كرم مطاوع وليس النص الأدبى

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن المثقفين المصريين من شعراء وكتاب الرواية وغيرهم كانوا ينشرون في مجلات الحكومة مثل المجلة، القصة، الطليعة.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نجاح مسرحية ياسين وبهية لنجيب سرور سببه المخرج كرم مطاوع وليس النص الأدبي".

وتابع: "أعمل علي كتاب حاليًا عن نجيب سرور، وكنت أحبه على المستوى الشخصي، وكنت أقابله في مجلة الكاتب وكان صلاح عبد الصبور يحتفي به جدًا، ولكن ممكن أحب الشخص ولا أحب كتابته، مثل ياسين وبهية المسرحية التي كتبت له الخط الأول لم تكن مسرحية وإنما كانت رواية شعرية وكرم مطاوع خدها نشرها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.