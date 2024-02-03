شعبان يوسف لـ"الشاهد": اعتقدنا أن زيارة السادات للقدس ستحرك الشارع المصرى

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن المثقفين اعتقدوا أن زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس ستحرك الشارع المصري لكن لم يحدث ذلك.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعض اليساريين قالوا الناس تعبت من الحروب وإحنا أمام أمر واقع ولا بد أن نبحث عن طريق آخر لأننا دفعنا الكثير من الأموال والشهداء بسبب الحروب".

وأشار إلى أن المثقفين في هذا الوقت كان لديهم عزيمة وإصرار لإيصال كلمتهم بشتى الأشكال، متابعًا: "كنا نعمل ندوات ومؤتمرات وندفع أموال من جيوبنا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.