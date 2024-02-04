شعبان يوسف لـ"الشاهد": نجيب محفوظ عانى من هجوم اليساريين عليه

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن الأديب نجيب محفوظ عانى من اليساريين وقاموا بترويج رواية "الأرض"، وأعلوها على رواياته، مشيرًا إلى أن الكاتب عبدالعظيم أنيس، قال عن نجيب محفوظ إنه كاتب برجوازي صغير.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أنور المعداوي، الناقد قال عن رواية "الأرض"، إنها ريبورتاج صحفي وكتب عن رواية إيطالية.

وتابع، أن اليساريين تجاهلوا نجيب محفوظ وبعضهم هاجمه، ولكن بعد فترة تبنوا نجيب محفوظ، وكتب نجيب سرور كتابه "نقد الثلاثية"، وكان ذلك عام 1958و كان الكاتب الصحفي محمد كروب رئيسًا لتحرير مجلة "الثقافة الوطنية"، وقتها بدأت تصله من الشاعر والكاتب المسرحي نجيب سرور، وهو ما كشف عنه "دكروب" في كتاب له صدر عام 1993 عن دار "الينابيع" للنشر؛ تحت عنوان "الذاكرة والأوراق..قراءات في وجوه المبدعين"، وبعد سنوات وجد باقي الفصول برفقة زوجة نجيب سرور.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.