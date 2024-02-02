جودة عبدالخالق يكشف لـ"لشاهد" الفرق بين الصينيين والمصريين فى الإنفاق والإدخار

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن المشروع الصيني يقوم على أنه مجتمع تاريخي واجه ضغوطًا كبيرة من الخارج مثل حرب "الأفيون"، ولكن الصينيون دائمًا يتحدثون في خطاباتهم كأمة.

وأضاف، "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطابات القادمة من دول أخرى بالخارج كلها تدور حول أن الأمة تقبل هذا أو ترفض ذلك، وليس الدولة أو الحكومة كما هو المفهوم عند البعض بمصر.

وتابع، أن الصينيين قالوا إنهم سيستغنون عن 42% ويدخرونهم مقابل 58% من قيمة الاستهلاك أما في نظامنا فدائمًا هل من مزيد؟، رغم ان الدين حث على عدم التبذير بقوله تعالى "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ"، مؤكدًا أنه لا يوجد معنى لكل هذا الاستهلاك.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.