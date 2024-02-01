رانيا يحيى لـ"الشاهد": النقد الفنى الآن غلب عليه المجاملات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن فكرة النقد الفني الآن أصبح له دورًا آخر، مشيرة إلى أن جزء من تكوين شخصية الناقد أن يكون موضوعي ويبتعد تمامًا عن الذاتية وينظر للعمل بمنظور الناقد المحايد وليس بنظرة شخصية.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النقد الفني الآن غلب عليه المجاملات والهجوم بدلا من الموضوعية.

وأوضحت أنه حدث عطب في الذائقة الفنية، بما انعكس على الشخصية المصرية والدراما والفن والتشكيلي الفترات التي كان بها انعكاسات سياسية أو اجتماعية انعكست على الفن وأحدثت به تغيرات.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.