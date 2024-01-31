الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رانيا يحيى تكشف لـ"الشاهد" سبب عزوف بعض العازفين عن دار الأوبرا المصرية

رانيا يحيي
رانيا يحيي

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن عائد العازفين من دار الأوبرا المصرية للأسف غير كافٍ، ولهذا السبب نجد عزوفًا من بعض العازفين عن العمل بالأوبرا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه الآن مع فتح مسارات أخرى في بعض الدول الصديقة والشقيقة واتجاه العازفين إليها، وهذا يمثل مصدر دخل لهم في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن المنظومة كلها من موسيقى وعازفين وأغانٍ تكون مصرية.

وأكدت أنه يجب الحفاظ على دار الأوبرا ومصاردها  للحفاظ على الهوية المصرية حتى لا يحدث خلل ولا بد أن تكون هناك آلية للحفاظ على العازفين ويكون لهم تقدير حقيقي.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

رانيا يحيى عزوف العازفين الهوية المصرية دار الاوبرا

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