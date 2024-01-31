الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" دور الوزارة بالتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن من ضمن المشروعات التي عملت عليها وزارة الثقافة بالمحافظات موضوع الهجرة الغير شرعية، مؤكدة أنها كانت أزمة كبيرة والعمل الفني أقرب للوجدان من الرسائل المباشرة فيها.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل مسرحيات مباشرة عن الهجرة الغير شرعية لأن العمل الدرامي عندما يكون نصف ساعة يجذب الناس ويتحدثون عنه ويكون تأثيرة أقوى.

 

وتابعت، أننا نتحدث عن العدالة الثقافية والاستقامة لأن العمل على الوعي وبناء الإنسان يحتاج وقت وتظهر نتائجه على المدى البعيد، مؤكدة أن الوزارة تقوم بعمل تذوق فني يؤثر في شخصية الإنسان ويهذبها ويجعل لديه حس فني ولو موهوب سنكتشف موهبته وننميها ويكون لدينا جيل من الموهوبين في الفن التشكيلي والغناء والتمثيل.

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

وزيرة الثقافة الهجرة الغير شرعية وزارة الثقافة مسرحيات مباشرة العمل الدرامي

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" ذكرياتها بمعرض الكتاب وسبب إعلان إنطلاقه من الأوبرا

هيثم الحاج يروى لـ"الشاهد" حلم نقيب الممثلين بشأن استعادة مسرحيات "الزمن الجميل"

هيثم الحاج يكشف لـ"الشاهد" أزمة قطاع الثقافة فى مصر.. ويقترح الحل (فيديو)

هيثم الحاج يكشف لـ"الشاهد" قصة أبوالهندسة المصرية فى علم المصريات ومؤسسه

هيثم الحاج لـ"الشاهد": الثقافة مورد يمكن تنميته ولها وظيفة اقتصادية مهمة

هيثم الحاج لـ"الشاهد": ينقصنا التسويق على المستويين التراثى والبشرى فى المجال الثقافى

هيثم الحاج يوضح لـ"الشاهد" سبب فكرة مشروع "الآباء المؤسسين"

هيثم الحاج لـ"الشاهد": قناة "مجموعة 73 مؤرخين" نقلت قصص أبطال أكتوبر بشكل مكثف

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل.. الباز: مصر خسرت 6 مليارات دولار جراء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى