هيثم الحاج يوضح لـ"الشاهد" سبب فكرة مشروع "الأباء المؤسسين"

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مشروعه "الأباء المؤسسين"، جاءت فكرته لأنه مهموم بضمور الشخصية المصرية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في القرن التاسع عشر، بدأت حركة الترجمة من أيام محمد علي، مشيرًا إلى أن مجموعة التراجم التي رجع لها وجد فيها أسماء نُسيت رغم أنها عملت على تنمية القومية المصرية من أبناء الفلاحين المصريين.

وتابع، أن القومية المصرية كان موازيًا لها تنامي الفكر المصري وكانت كل حركة تسير بشكل قوي ومتوازي، فيوجد أبحاث عن المصريين وكيف توسعوا أيام محمد علي، وآخرين كان لديهم ثقة كاملة لبناء مجتمع علمي وثقافي وإبداعي وذلك من خلال البعثات التعليمية والتي كانت تتم بالمئات، وكان لدينا 600 مبعوث، ومن هنا بدأت حركة النهضة وكنا ندرسها في الصف الثالث الثانوي.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.