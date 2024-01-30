الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيثم الحاج يكشف لـ"الشاهد" قصة أبو الهندسة المصرية فى علم المصريات ومؤسسه

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن من الشخصيات المصرية المهمة أيضًا أحمد كمال باشا، وهو أول مصري يدرس علم المصريات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحمد كمال باشا، حاول العمل كأثري في المتحف المصري ولكن الفرنسيين منعوه وعمل كاتبًا وظل بها 15 عامًا، حتى أتيحت له الفرصة للعمل كأثري بالمتحف، وأصبح أبو الهندسة المصرية في علم المصريات وهو من أسسه.

وأشار إلى أن قبله لم يكن موجود سوى علم المصريات "الخواجاتي"، وتتلمذ على يديه سليم حسن، شخصية معرض الكتاب بدورته الحالية.

وتابع أن من الشخصيات المصرية العامة أبو العلا محمد، الموسيقار والذي مثل كان نقلة كبيرة في علم الموسيقى، ونقل الموسيقى من قصور الملوك لعامة الشعب وكان يحارب الانحطاط وقلة الذوق الموسيقي، ولهذا راهن على أم كلثوم وعبدالوهاب، لانه أنقذ أم كلثوم في بدايتها وارتقى بها في الأداء الغنائي.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

هيثم الحاج أحمد كمال باشا أبو الهندسة المصرية علم المصريات أسسه

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