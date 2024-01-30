الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هيثم الحاج لـ"الشاهد": ينقصنا التسويق على المستوى التراثى والبشرى فى المجال الثقافى

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب إنه: "ينقصنا التسويق على المستوى التراثي والبشري في المجال الثقافي، وهناك لا أقصد الثقافة بمعناها المتداول من قراءة الكتب والاهتمامات الأدبية، بل الثقافة العامة في الحياة، وعلى سبيل المثيل فإن "الملوخية" هي واحدة من التعبيرات التي تدل على ثقافتنا في التعامل مع الطعام، ولم يتم تسجيلها بمنظمة اليونسكو كتراث إنساني خاص بالدولة المصرية حتى وقتنا الحالي".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك الكثير من الأشياء الخاصة بنا داخل المجتمع المصري ولم يتم تسجيلها كتراث إنساني أيضًا، والأهم من ذلك هو العمل على ممارستها؛ لأن جزء من عناصر التسجيل هو ممارسة ما حول العنصر، أما بالنسبة لاستخدام الأصول من قبل المؤسسات الحكومية في مصر، والتي تمتلك العديد من الأصول القوية للغاية، ويمكن إعادة استغلالها مرة أخرى".

وواصل: "هذه المسألة لها علاقة بعض اللوائح التي يمكن تعديلها بمسارات عمل معينة، بأن هناك هيئات غير مستهدفة للربح حسب قانون إنشائها هي التي تمتلك هذه الأصول، وعلى سبيل المثال أن تتعامل شركة ما مع هذا الأمر واستغلال الأصول العديدة التي تمتكلها الدولة المصرية ويجب العمل عليها".

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