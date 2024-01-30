الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج يروى لـ"الشاهد" حلم نقيب الممثلين بشأن استعادة مسرحيات "الزمن الجميل"

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، عن حلم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين بشأن إعادة تأهيل المسارح.

وقال هيثم الحاج علي: "كنت برفقة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وكان يحدثني عن حلمه بشأن إعادة تأهيل المسارح المتواجدة في القاهرة، ويعرض عليها بالتعاون مع شباب المسرحيات الذين يعملون بها، ففي مسرح "الهوسبير" على سبيل المثال يعرض أعمال ثلاثي أضواء المسرح، ويقدم 3 شباب جدد لهذا العرض المسرحي، ويعيد إنتاج المسألة بشكل كامل".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في الحقيقة رأيت أن مشروع نقيب الممثلين طموح للغاية، ويمكن تنفيذه واستخدامه في إعادة الثقة بالنفس مرة أخرى، ويعيد استغلال الأصول المصرية الموجودة بالفعل، فإذ نفذت ذلك الأمر بنفس الطقوس التي كانت متواجدة سيعادل عودتك إلى المسار الصحيح مرة أخرى".

وواصل: "هذا المشروع إن تم تنفيذه سيحقق أرباح مادية واضحة للغاية، فضلًا عن العائد المعنوي الكبير".

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