هيثم الحاج لـ"الشاهد": الثقافة مورد يمكن تنميته ولها وظيفة اقتصادية هامة

قال الدكتور هيثم الحاج، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه كان هناك عمل فني يتحدث عن غزو بغداد، وكان أحد شخصيات الفيلم يتحدث عن أنه سوف يحدث الارتقاء عند الغزو، معبرًا:"هذه الفكرة البعض من مجتمعاتنا مؤمن بها، ولكن يمكن القول أن المنطقة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تستطيع الرقي إذا عادت لثوابت العهد الماضي، وذلك لأن الحضارة العربية عريقة وكان يتم تقليدها في الخارج وليس العكس كما يحدث الآن".

الثقافة مورد اقتصادي

وأكد الدكتور هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فكرة النظر إلى الثقافة كونها تشكل عبئًا بدأ منذ التوصيف الثقافي في الدساتير العربية بأنها خدمة تقدمها الدولة للمواطن، ولكن في حقيقية الأمر الثقافة مورد مادي كبير للغاية.



تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار