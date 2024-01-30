الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج لـ"الشاهد": قناة "مجموعة 73 مؤرخين" نقلت قصص أبطال أكتوبر بشكل مكثف

هيثم الحاج
هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج، أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة، إن علي مبارك بالرغم من قوته الثقافية إلا أن التاريخ لم يتناول قصته بشكل كامل وكافي، حيث المعلومات القليلة الورادة عنه أنه كان من أبناء أسرة فقيرة، وقرر الالتحاق بمدرسة القصر العيني، وسعى إلى الحصول إلى بعثة ليسافر في الخارج، ويأتي بعدها لمصر ليتولى مسئولية خمس وزارات، ويتم الدس له ليتم نفيه للخارج، ويمكن القول أن على مبارك له الكثير من المؤلفات الهامة مثل “الخطط التوفيقية”، و"علم الدين" التي تصنف أنها من بين الروايات العالمية، لذا يمكن القول أن بعض الشخصيات التاريخية لم تأخذ حظها الكافي في تداول قصصها عبر الأجيال مثل الدكتور محمود سعادة الذي أعاد اختراع وقود الصواريخ الروسية التي تم استخدامها في حرب أكتوبر والذي توقف على اختراعه قرار السادات في الحرب.

 

التراث الثقافي 

وأكد الدكتور هيثم الحاج، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من أشد المعجبين بقناة اليوتيوب “ مجموعة 73 مؤرخين” وذلك لأن هذه القناة رصدت أسماء وحكايات أبطال أكتوبر اللذين لم يتم ذكرهم من قبل بكثافة في الإعلام.

 

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك ترابط بين المعلومات التي يتم تقديمها عن العناصر المؤثرة التاريخية في الإعلام وبين المؤسسات الأخرى مثل الاستعانة بتلك المعلومات في المناهج الدراسية.

 

تفاصيل برنامج الشاهد


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار

هيثم الحاج أستاذ النقد الأدبي الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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