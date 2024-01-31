وزيرة الثقافة لـ"الشاهد": حريصون على إقامة أنشطة متعددة بالمحافظات لتحقيق العدالة الثقافية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه تم إقامة 22 معرضًا للكتاب بمحافظات الجمهورية، ويوجد حرص شديد من الوزارة على أن يكون نصيبهم من المعارض متساوي مع العاصمة، كما يتساوى ذلك مع أغلب الأنشطة من باب العدالة الثقافية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد نوادي الأدب للهيئة العام للثقافة بالأقاليم، كما يتم تنظيم مسابقات في قصور الثقافة بالمحافظات ومن يفوز فيها يتم طباعة كتابة، وكذلك يوجد فرق فنون شعبية لأبناء المحافظات ويتم استقبال الأطفال أصحاب المواهب ويوجد فريق للكورال بكل محافظة.

وأكدت أن الوزارة حريصة على الانتشار بكل المحافظات وفي كل قرى حياة كريمة، ومؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن الوزارة تخطت فكرة المباني المكلفة للملايين ويوجد لديها مسارح متجولة وفرق متجولة تعمل في ساحات القرى والأقاليم ويتم اختيار الموضوعات من البيئة التي تعمل بها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارت أخرى.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.