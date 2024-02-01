رانيا يحيى لـ"الشاهد": الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن دار الأوبرا المصرية اسم كبير في مصر والوطن العربي كله، ومن ينتمي إليها يكون لديه فخر بذلك، مؤكدة أن الوضع فيها لم يختلف عن زمان ولهذا عندما يتم فتح آفاق أخرى يكون هناك نزوح للعازفين بسبب ضعف العائد المادي.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما كان مقبولًا في أوضاع اقتصادية معية الآن أصبح غير مقبول في ظل الأوضاع الحالية لأنه سيؤدي لوجود خلل.

وأكدت أن مصر لديها عازفين ونماذج كبيرة مشرفة داخل مصر وخارجها والإعلام عليه دور كبير جدًا للتعريف بهم، مشيرة إلى انها شاركت مؤخرًا في ندوة للمجلس الأعلى للثقافة عن دور الإعلام في التوعية وبث الحفلات الفنية.

وتابعت أن الإعلام والثقافة وجهان لعملة واحدة ولديهما رسالة هي الوعي والتنوير، موضحة أن الوسيط الذي يساعد الثقافة هو الإعلام ولابد من وجود بروتوكولات حقيقة وليست رسمية فقط توضع في الأدارج لأنها مؤسسات حكومية كل دورها تقديم خدمة للمواطن.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.