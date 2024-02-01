رانيا يحيى لـ"الشاهد": دعم القوة الناعمة يكون من الإعلام

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن دعم القوة الناعمة يكون من الإعلام لأن عليه دورًا كبيرًا جدًا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يستقوفها فكرة توظيف القوة الناعمة الحقيقة قبل أن تخرج كمفهوم مثل الإسكندر المقدوني عندما أراد أن يستولي على الأقطار، وسأل الناس فنصحوه بالأغنية بخلاف المصادرة والاقتراب من الناس كان يضع كلمات في الأغاني تعتمد على الاقتراب من الناس.

وتابعت، أن القوة الناعمة استغلها هتلر، في تعيين جوزيف جوبلز، وزيرًا للتنوير والدعاية السياسية، فالجانب الإيجابي رغم كل الديكتاتوريات التي كان فيها والظروف الاقتصادية وهزيمة الحرب العالمية الأولى إلا أن جوبلز استطاع أن يغير ويحرك ويجمع لهتلر هذه الشعبية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.