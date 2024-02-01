الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": يجب التوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

تحدث الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، عن تجربته في العمل منذ الصغر ودلالة ذلك كتحفيز لقيمة العمل لدى المصريين، قائلا: "نتحدث عن زمن الفاصل بيننا وبينه دلوقتي فوق الـ70 سنة، عبار عن 4 أجيال، مرت".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "خلال هذه الفترة مرت مياه كثيرة جدا تحت الجسور في المحروسة بشكل خاص وفي العالم، ولو أنا عايز أعمل إطلالة على الموضوع،  خلال فترة الـ 70 سنة، بالاعتبار الحاكم لدلالة العلاقة بين الداخل والخارج".

وتابع: "لو رجعنا بالزمن هنجد أول مواجهة بين الداخل والخارج خلال حرب 48 وقت ما حصلت كنت طفل، ومكنش عندي فكرة أوي عن اللي حصل، بعدها عدوان 56، ولكن ماحدث وقتها له علاقة بخطوط التماس بين الداخل والخارج، حيث الاستعمار الأجنبي".

وواصل: "ثم 67 وكانت الداخل والخارج، وحرب 73 ثم الانفتاح، ولكن حصل إنجاز لابد الوقوف أمامه كثيرا ومرتبط بين المواجهة بين الداخل والخارج، وهو الوقفة الصارمة أمام الإخوان في ثورة 30 يونيو لأنها تتكلم عن نفي للوطن، ودي العقيدة بتاعتهم".

واستطرد: "احنا وقفنا وقفة صارمة بقول لا فهذا هو الوطن، لأن حضوره أولا وآخرا وهو الوعاء الحاضن للجميع، مما يعد إنجازا كبيرا جدا".

جودة عبدالخالق الإخوان الشاهد برنامج الشاهد ثورة 30 يونيو

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