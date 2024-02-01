الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سبب تأخير توقيت بيان "المركزى" الأخير بشأن "سعر الفائدة"

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، سبب تأخير صدور قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع بـ2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن التأخير في إصدار القرار يأتي من منطلق أنه يتم إصداره بعد إغلاق البنوك، بعد عرض تفصيلي داخل البنك المركزي لكافة الأمور المتعلقة بالوضع الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا.
وتابع: "اللجنة بعد استعراض كافة الآراء يتم التصويت على القرار، وحينها يتم الإعلان عنه مما يستغرق المزيد من الوقت".

في سياق آخر، قال إن تصريحات البنك الأوروبي عن الاقتصاد ومشروعات البنى التحتية في مصر توضح طبيعة العلاقة بين البنك الأوروبي ومصر، موضحا أن هذه العلاقة شهدت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تطور العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي ينعكس إيجابيا على مشروعات تهم السكان.

وأوضح أن البنك الأوروبي حينما يشارك بتمويلات في مشروعات هذا بالتأكيد له رؤية ووجهة نظر وعنصر استشاري يقدم بعدا فنيا ويعطي مزيدا من الثقة فيما يتم تنفيذه من مشروعات يكون لها جدوى اقتصادية جيدة.

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