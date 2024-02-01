وافد أردنى عن الدراسة فى مصر: جودة عالمية وسط الأهل والأخوة

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مجموعة من الطلاب الوافدين إلى جامعة طنطا، للتحدث عن تجربتهم الدراسية في مصر بصفة عامة وجامعة طنطا على بصفة عامة.

وقال نايف سعود عبدالله السبيعي، طبيب امتياز طب الأسنان جامعة طنطا، إن رحلته كانت مليئة بالمغامرات السعيدة، واكتسب الكثير على يد كبار الأطباء، علاوة على التعرف على كبار الأطباء في مجال طب الأسنان.

ومن جانبه، أعرب أيمن التيجاني طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا، وأحد الوافدين من السودان، عن امتنانه للالتحاق بجامعة طنطا إذ أكد استفادته القصوى من الدراسة بها، مشيدا بأهل طنطا، مرددا: "الناس هنا جدعة وطيبة وخدومة بتعمل اللي في وسعها عشان تقدم خدمة واحدة بس حتى لو لشخص غريب".

وتابع أرشيد عمر، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة طنطا، وهو أحد الوافدين من الأردن: "أنا اخترت جامعة طنطا بالذات لأنها ليست مزدحمة كجامعة القاهرة والإسكندرية"، مؤكدا أن الدراسة في مصر تعني له الحصول على جودة عالمية وسط اخوانك العرب خاصة أن مصر لا تشعر أحدا بالغربة.

