الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وافد أردنى عن الدراسة فى مصر: جودة عالمية وسط الأهل والأخوة

أحمد فايق
أحمد فايق

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مجموعة من الطلاب الوافدين إلى جامعة طنطا، للتحدث عن تجربتهم الدراسية في مصر بصفة عامة وجامعة طنطا على بصفة عامة.

وقال نايف سعود عبدالله السبيعي، طبيب امتياز طب الأسنان جامعة طنطا، إن رحلته كانت مليئة بالمغامرات السعيدة، واكتسب الكثير على يد كبار الأطباء، علاوة على التعرف على كبار الأطباء في مجال طب الأسنان.

ومن جانبه، أعرب أيمن التيجاني طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا، وأحد الوافدين من السودان، عن امتنانه للالتحاق بجامعة طنطا إذ أكد استفادته القصوى من الدراسة بها، مشيدا بأهل طنطا، مرددا: "الناس هنا جدعة وطيبة وخدومة بتعمل اللي في وسعها عشان تقدم خدمة واحدة بس حتى لو لشخص غريب".

وتابع أرشيد عمر، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة طنطا، وهو أحد الوافدين من الأردن: "أنا اخترت جامعة طنطا بالذات لأنها ليست مزدحمة كجامعة القاهرة والإسكندرية"، مؤكدا أن الدراسة في مصر تعني له الحصول على جودة عالمية وسط اخوانك العرب خاصة أن مصر لا تشعر أحدا بالغربة.
 

مصر تستطيع العرب الوافدين العرب الأردن التعليم فى مصر جامعة طنطا

الأكثر قراءة

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟