رانيا يحيى لـ"الشاهد": النقد يساهم بإيجاد رؤية متكاملة للعمل الفنى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، إن لدينا أزمة بالنقد الفني وهي المتخصصين لأن النقد يساهم في إيجاد رؤية متكاملة للعمل الفني، مشيرة إلى أن المعهد خرج أسماء لامعة مثل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأضافت “يحيى"، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور شاكر عبدالحميد، كان أستاذا بالمعهد وشغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، كما تخرجت منه الدكتورة درية شرف الدين، وهي باحثة في النقد الفني، وكذلك الفنانة دلال عبدالعزيز، وهالة أبو علم.

وأكدت أن المعهد يساهم في تغيير الفكر لأن فكرة النقد تعلم الإنسان كيف ينظر للفن ويرى العمل الابداعي ليس من منظور سلبي ولكن لاظهار مواطن الجمال فيه.

وأشارت إلى أن معهد النقد، محترم وهو الأم ولا يوجد مثله بالوطن العربي ونفتخر بوجودنا به وخلال الفترة الماضية نجاول استعادة رونق الفن ودخل لنا أعداد كبيرة من الطلاب والباحثين.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.