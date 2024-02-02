الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جودة عبدالخالق يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل علاقته برفعت السعيد وسبب خلافهما

جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق

تحدث الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، عن علاقته برفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الأسبق، مؤكدًا أنه كان صديقه وكان بينهما خلافات من منطلق التنوع، حيث أن "السعيد"، تحدث عن المتأسلمون والناس العامية لا تعرف الفارق بينها وبين المسلمون.

 

وأضاف، "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما يهاجم المتأسلمين في النهاية تصل للعامة على أنها مهاجمة للمسلمين والحديث في السياسة خطأ، وعلينا أن نضع الدين في مكانه الصحيح. 

 

وأشار إلى أنه في الوضع الحالي يوجد كلام كثير عن الإخوان ولكن لا خلط بين الدين والسياسة لأن السياسة التي تتفرع عنه تعد أقسى أنواع الليبيرالية، مشيرًا إلى أن مالك بن نبي، المفكر الجزائري، يخاطب ما الذي حل بالمسلمين رغم تراثهم الديني المبهر. 

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

جودة عبدالخالق رفعت السعيد خلافات المتأسلمون المسلمون الإخوان

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