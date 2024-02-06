عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": أطالب نقابة الصحفيين بحل الأزمة المهنية فى الصحافة

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن "نقابة الصحفيين تلعب دورا كبيرا للغاية في حياة الصحفيين والصحفيات، بغض النظر عن أي ملاحظات يمكن أن تذكر عن من تولوا إدارتها، سواء منصب النقيب أو أعضاء في مجلس النقابة، لكن دورها لم يعد مؤثرا بنفس الدرجة التي كانت في الماضي، وتحتاج إلى تنشيط أدواتها وتستفيد من كافة الخبرات المتواجدة في الوسط الصحفي، كما يجب تتصرف على أنها تمثل جميع الصحفيين والمشكلات الرئيسية لهم، سواء المهنية أو الاقتصادية".

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد أن نقابة الصحفيين هي الأولى من غيرها في مواجهة الأزمات المهنية التي تواجه الصحافة، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات النقابة، ومعالجة كافة القضايا المهنية الخاصة بالمؤسسات الصحفية، ومن حقها أيضا ممارسة نشاطها ودورها في القضايا القومية المختلفة، لكن دون أن يطغى ذلك على الدور المهني في الأساس".

وواصل: "لدينا مشكلة مهنية حقيقية وسط المجموعة الصحفية، وتحتاج إلى علاج سريع، وأعتقد أن المدارس الصحفية السابقة لا تستطيع ذلك؛ لأنها أصبحت مجهدة بمشكلاتها الخاصة، ولذلك، أنشأت النقابات من أجل هذا الغرض، وهو الارتقاء بالمهنة نفسها، والدفاع عن مصالح أعضائها، وإعدادهم جيدا لممارسة دورهم المهني".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.