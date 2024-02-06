الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": أطالب نقابة الصحفيين بحل الأزمة المهنية فى الصحافة

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن "نقابة الصحفيين تلعب دورا كبيرا للغاية في حياة الصحفيين والصحفيات، بغض النظر عن أي ملاحظات يمكن أن تذكر عن من تولوا إدارتها، سواء منصب النقيب أو أعضاء في مجلس النقابة، لكن دورها لم يعد مؤثرا بنفس الدرجة التي كانت في الماضي، وتحتاج إلى تنشيط أدواتها وتستفيد من كافة الخبرات المتواجدة في الوسط الصحفي، كما يجب تتصرف على أنها تمثل جميع الصحفيين والمشكلات الرئيسية لهم، سواء المهنية أو الاقتصادية".

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعتقد أن نقابة الصحفيين هي الأولى من غيرها في مواجهة الأزمات المهنية التي تواجه الصحافة، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات النقابة، ومعالجة كافة القضايا المهنية الخاصة بالمؤسسات الصحفية، ومن حقها أيضا ممارسة نشاطها ودورها في القضايا القومية المختلفة، لكن دون أن يطغى ذلك على الدور المهني في الأساس".

وواصل: "لدينا مشكلة مهنية حقيقية وسط المجموعة الصحفية، وتحتاج إلى علاج سريع، وأعتقد أن المدارس الصحفية السابقة لا تستطيع ذلك؛ لأنها أصبحت مجهدة بمشكلاتها الخاصة، ولذلك، أنشأت النقابات من أجل هذا الغرض، وهو الارتقاء بالمهنة نفسها، والدفاع عن مصالح أعضائها، وإعدادهم جيدا لممارسة دورهم المهني".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد نقابة الصحفيين الصحفيين محمد الباز عبد القادر شهيب المدارس الصحفية النقيب مجلس النقابة المؤسسات الصحفية المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟