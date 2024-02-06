الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": الإخوان أعلنوا الحرب على الصحافة والصحفيين وقت حكمهم

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب

قال الكاتب الصحفي عـبدالقادر شهيب، إن الطابع العام في فترة المجلس العسكري، البداية أن الصحافة اتسمت بقدر كبير جدًا من الحيوية وتتناول أي موضوع بدون خطوط حمراء وتتصدى أي قضية وأي أمر من أمور البلاد سياسية اقتصادية أو فكرة كما تشاء.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحافة كانت تنتقد المجلس العسكري طوال الوقت وحدث تراجع وتغيير في رؤساء مجالس الإدارة والتحرير الحيوية والنشاط الكبير والتوزيع الكبير.

 

وأكد أن عصر الإخوان، كان سمة أساسية تتمثل في قيام الإخوان بإعلان الحرب ضد الصحافة والصحفيين في مصر لأنهم كانوا يريدون السيطرة على الصحافة القومية والخاصة والحزبية كانت تراجعت وقتها.

 

وتابع، أنه يجب التأكيد على أن الصحافة والصحفيين في مصر لعبوا دورًا كبيرًا في هذه الفترة وكانوا يدافعون عن الوطن كله وليس أنفسهم فقط وهذا يحسب للصحافة وفضحوا وكشفوا مؤامرات الإخوان ضد الدولة المصرية والوطن والشعب.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

بدالقادر شهيب عصر الإخوان إعلان الحرب الصحافة الصحفيين فترة المجلس العسكري

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