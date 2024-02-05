الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبان يوسف لـ"الشاهد": غياب الأرشيف فى المؤسسات الصحفية يؤرق الباحثين

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن: "الأرشيف به مشكلة كبيرة للغاية، ويحتاج إلى اهتمام بالغ لاستعادة الأمور التي انهارت، وأتذكر حين قام الدكتور نصار عبد الله، أستاذ الفلسفة الكبير، بالكتابة عن فرع دار الكتب المتواجد في طهطا، وكان يحتوي على 850 مخطوطة، وكان يتخوف مديرون هذا الفرع من حدوث سرقات، فيعقدون الأمور أمام الباحثين دائمًا، وهذا ما حدث أيضًا في مكتبة البلدية في الإسكندرية".

وأضاف "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بعد خوضي لهذه التجارب الصعبة مع الأرشيف المصري، قررت شراء أرشيف جريدة المساء بالكامل، وبما فيهم روايات شهدي عطية؛ لأن جريدة المساء التي صدرت في 6 أكتوبر 1956 لا تقل أهمية في الفترة الأولى الخاصة بها عن مجلة صباح الخير، وكان يعمل بها أشخاص كبار مثل طاهر عبد الحكيم".

وواصل: "المؤسسات الصحفية في مصر تعاني من غياب الأرشيف حاليًا، وهذه المشكلة يشعر بها الباحثون بشكل أساسي، حين يبحثون عن معلومة ما ويرغبون في توثيقها بأكثر من طرف؛ فاليوم نحن نختلف على معلومة نعيشها في الوقت الحالي، فماذا عن معلومات الماضي؟".

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