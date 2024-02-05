الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالقادر شهيب يكشف لـ"الشاهد" سبب تغير مستوى الصحفيين بالسنوات الأخيرة

عبدالقادر شهيب
عبدالقادر شهيب

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الصحفيين في مصر الآن تغيروا عن ذي قبل، مؤكدًا أن أهم تغير بالنسبة للصحفيين هو أن الاهتمام بالمهنة قل والالتزام بقواعد المهنية ومبادئها كذلك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المهارات قلت نظرًا لعدم وجود تدريب وإعداد للصحفيين، وهذا شيء غير جيد للصحفيين.

وأكد أن هناك عوامل كثيرة أدت لتغير الصحفيين وأهمها عدم وجود تدريب لأنه كان لدينا عدد من المدارس البارزة والمهمة ومنها مدرسة أخبار اليوم والأهرام، وروزاليوسف، والهلال، وكل مدرسة لها خصائصها وشكلها، وكانت تلعب دورًا في إعداد صحفيين مهنيين بشكل حقيقي وجيد، ولكنها توقفت عن ممارسة دورها في تدريب الصحفيين في السنوات السابقة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

عبدالقادر شهيب الصحفيين إعداد للصحفيين الاهتمام بالمهنة المدارس البارزة

مواد متعلقة

شعبان يوسف لـ"الشاهد": جيل الستينيات من أقوى الأجيال الثقافية.. والكتابة بمصر بخير

شعبان يوسف لـ"الشاهد": مسئولو دار الكتب مهتمين حاليًا بترميم الأرشيف وليس تجميعه

شعبان يوسف يكشف لـ"الشاهد" أزمة الأرشيف الثقافى فى مصر (فيديو)

شعبان يوسف لـ"الشاهد": رواية عمارة "يعقوبيان" استخدمت فى طريق آخر غير الأدب

شعبان يوسف لـ"الشاهد": بعض الكُتاب كانوا ضحايا للنظام اليسارى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟