عبدالقادر شهيب يكشف لـ"الشاهد" سبب تغير مستوى الصحفيين بالسنوات الأخيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إن الصحفيين في مصر الآن تغيروا عن ذي قبل، مؤكدًا أن أهم تغير بالنسبة للصحفيين هو أن الاهتمام بالمهنة قل والالتزام بقواعد المهنية ومبادئها كذلك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن المهارات قلت نظرًا لعدم وجود تدريب وإعداد للصحفيين، وهذا شيء غير جيد للصحفيين.

وأكد أن هناك عوامل كثيرة أدت لتغير الصحفيين وأهمها عدم وجود تدريب لأنه كان لدينا عدد من المدارس البارزة والمهمة ومنها مدرسة أخبار اليوم والأهرام، وروزاليوسف، والهلال، وكل مدرسة لها خصائصها وشكلها، وكانت تلعب دورًا في إعداد صحفيين مهنيين بشكل حقيقي وجيد، ولكنها توقفت عن ممارسة دورها في تدريب الصحفيين في السنوات السابقة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.