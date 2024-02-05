الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شعبان يوسف يكشف لـ"الشاهد" أزمة الأرشيف الثقافى فى مصر (فيديو)

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن الأبحاث حاليا في مصر تعتمد على الجهود الشخصية، كما أن معظم دراساتنا غير مكتملة بسبب غياب الأرشيف، ولم يعد هناك أي اهتمام بالأرشيف، معلقًا: "على سبيل المثال حين تتوجه إلى مؤسسة الأهرام للحصول على ملف عن شخصية ما مثل أحمد عبد المعطي حجازي، لتتفاجئ أن الملف صغير للغاية".

وأضاف "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك أزمة أخرى وهي أن تصوير الصفحة الواحدة من الأرشيف يصل إلى 60 جنيها سواء في دار الهلال أو الأهرام، بينما تم إنشاء مشروع شخصي باسم "أرشيف المجلات الثقافية"، والذي عمل على تجميع العديد من الملفات ووفرها بشكل إلكتروني، وهذا المشروع نفذه محمد الشارخ، وهو شخص مثقف ومتأثر ويحب مصر للغاية".

وواصل: "حين تذهب إلى جريدة الوادي للحصول على ملف ما، ستجد العدد الأول ثم العدد الثالث ثم العدد السابع، وليس هناك أشياء متصلة ببعضها، والباحث بشكل عام يفضل دائما أن يرى إلى أين وصلت القضية، وكافة التفاصيل دون أي فجوات، فنحن الآن نملك أرشيفا به فجوات عدة".

وتابع: "كان لدينا في الماضي مجلة فنية اسمها الصباح، وكانت يصدر معها كتابا ليتم وضعه في دار الكتب، وصدرت عنها مذكرات نجيب الريحاني، وحين ذهبت بنفسي إلى دار الكتب للحصول على رواية شهدي عطية "حارة أم الحسيني"، أبلغوني أنها في الترميم وغير متوفرة، ولكن من خلال علاقاتي الشخصية تم فتح بوابة الدار لي على مصريعها، وحصلت على رواية شهدي عطية، التي كتبها دون قلم".

شعبان يوسف الناقد والمؤرخ الابحاث مصر الأرشيف الشاهد محمد الباز جريدة الوادي دار الهلال مؤسسة الأهرام رواية شهدي عطية حارة أم الحسيني

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

انهيار الدولار.. واقتصاديون: انتظروا المزيد من التراجع

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين