الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبان يوسف لـ"الشاهد": جيل الستينات من أقوى الأجيال الثقافية.. والكتابة بمصر بخير

الناقد والمؤرخ شعبان
الناقد والمؤرخ شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف، إن جيل الستينات كان من أقوى الأجيال في الشعر والقصة والرواية والنقد، ومنهم يوسف قعيد وجمال الغيطاني والشعراء أمل دنقل، وغيرهم.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جيل الثمانينات جاء بين جيل قوي جدًا وجيل آخر تحركه الأيدلوجيات، مشيرًا إلى أنه في الألفية كان يوجد كتاب عملوا تريند أو "غاغة".

 

وتابع، أن جيل الألفية كونوا ميليشيات صغيرة وكانوا يعتمدون على مبدأ "شيلني وأشيلك وانشرلي وأنشرلك"، ولكنهم ليسوا الظاهرة الثقافية الحقيقية.

 

وأشار إلى أنه شارك في لجنة من لجان التحكيم مثل لجنة "نجيب محفوظ" الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة ورأى فيها مستوى آخر من الإبداع ولكنهم لا يعرفون التسويق لأنفسهم، وأنه معجب جدًا بطلال فيصل ومن الممكن أن يكون غير معروفًا ولكن كتابته مميزة، مؤكدًا أنه عند المشاركة بلجان التحكيم يرى مستويات متقدمة وإبداع حقيقي في الشعر والقصة والرواية ولذا يرى أن الكتابة بخير.

 

وأوضح أنه في ندوة قريبة قال أحد الأشخاص، لما لا نرى نجيب محفوظ  آخر؟، وذلك لأنهم تكونوا في ظروف مختلفة واليوم يوجد ظروف تسحب الكاتب في مدارك مختلفة ربما الوقت أو الأموال لذا الكتابة أصبح بها طفرات.

 

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

شعبان يوسف جيل الستينات أقوى الأجيال الكتابة بخير جيل الثمانينات نجيب محفوظ

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