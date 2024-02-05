الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالقادر شهيب يكشف لـ"الشاهد" دور أهل الصعيد فى ثورة 30 يونيو

عبد القادر شهيب
عبد القادر شهيب

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه "قبل ثورة 30 يونيو بثلاثة أيام فقط، كنت مدعوا في ندوة نظمها منتدى حوار الثقافات في الهيئة القبطية الإنجيلية بالأقصر، بحضور عدد من الشخصيات القاطنة بمحافظات الصعيد سواء من الأقصر أو أسوان أو المنيا وغيرها، وفوجئت حينها باستعداداتهم غير الطبيعية للنزول يوم 30 يونيو 2013، حيث كنت متصورا أن مدن الصعيد ستكون أقل حماسة واستجابة لدعوة الخروج في الثورة للتخلص من حكم مرسي".

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا الموقف جعلني أعيد النظر مرة أخرى في الكثير من المعلومات المتاحة أمامي، واكتشفت أن نظام جماعة الإخوان على شفا السقوط قريبا، وذلك ما تحقق بالفعل بعد 3 أيام من حضوري لندوة الأقصر".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد عبد القادر شهيب ثورة 30 يونيو ثورة منتدى حوار الثقافات الهيئة القبطية الانجيلية الأقصر أسوان مدن الصعيد حكم مرسي الإخوان محمد الباز

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