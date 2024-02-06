عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": الصحافة فى عهد مبارك كان بها مساحة من الحرية

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه خلال عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان يوجد مساحة من الحرية بالصحف القومية، نتيجة لتفكير صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، ورأينا كل حسب المساحة التي أخذها.

وأكد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على مدار 4 سنوت تولى فيهم المصور لم يتلقى أي توجيه بنشر أو عدم نشر أخبار معينة، مؤكدًا أنه تلقى انتقادًا من أنس الفقي، وزير الإعلام وقتها لاستضافته حسن نافع، في ندوة عملية، رغم أنه كان فيها جورح إسحاق مؤسس حركة كفاية.

وتابع، أنه كان حريصًا أن تكون مجلة المصور قومية فعلًا ومعبرة عن الكل وتخدم القارئ في الأساس قبل أن تخدم أي مؤسسة أو سلطة، ومن الممكن أن تنتقد السلطة التنفيذية، وهذا حدث بشكل واضح.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.