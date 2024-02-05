الإثنين 05 فبراير 2024
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شعبان يوسف لـ"الشاهد": يجب تدشين مركز بيبلوجرافى داخل دار الكتب

الناقد والمؤرخ شعبان
الناقد والمؤرخ شعبان يوسف

قال الناقد والمؤرخ شعبان يوسف: "نحتاج في الوقت الحالي إلى تدشين مركز بيبلوجرافي داخل دار الكتب، بمعنى إننا نأخذ الكتب المتواجدة في الجامعة الأمريكية ونوفرها للباحثين، وهذه مهمة الموظفين داخل الدار والذين يعتبرون عاطلين بشكل كبير، رغم تميزهم ولكن المادة المتوفرة لا تساعدهم على مواكبة العمل".

 

وأضاف يوسف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في الماضي أيضا، كان الجمهور المصري يعتاد على تقطيع الورق والصور من الجرائد والمجلات، ولكن بعد تفعيل كاميرات المراقبة في الشوارع أصبح الأمر نادرا، لكن مثل هذه الأمور هي ما تسبب في ضياع الأرشيف المصري، ومن المفترض أن يعمل هذا المركز البيبلوجرافي على تجميع النواقص من الأماكن التي تحتوي على الأرشيف".

 

وواصل: "يجب أيضًا على الكتاب والقراء الذين يمتلكون أي أرشيف صحفي من الماضي أن يتقدموا به لهذا المركز، حتى يتم تصويره وإعادة إنتاجه من جديد؛ لأنه في سبيل ذلك ضاعت العديد من روايات مثل فيلم "الوردة البيضاء"، الذي لا يعلم أحد أنه مأخوذا من رواية أعدها محمد متولي ثم تم إنتاجها في فيلم سينمائي، وحدث خلافا كبيرا حينها حين لم يكتب اسمه متولي على تتر الفيلم، وحرر قضية ضد صناع الفيلم".

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