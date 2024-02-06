عبدالقادر شهيب لـ"الشاهد": العلاقة بين الصحافة والجمهور اختلفت عن قبل

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنه يوجد قطاع كبير من الصحفيين ينطبق عليهم عدم الجدية في عملهم، ولكن في المقابل يوجد صحفيين لديهم مهارات مهنية لا يمكن التغاضي عنها.

وأضاف “شهيب”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيل الذي لا يتمتع بالجدية ظلمناهم لأننا لم نعدهم جيدًا، وهذه مسئولياتنا ولم نؤدها بشكل جيد ولذا نواجه ظاهرة أن بعض الصحفيين الآن عندما ينشر لهم خبر وليس تحقيق أو مقالة نجد أنه أصبح يرى نفسه أستاذ.

وأكد أن علاقة الجمهور بالصحافة الآن اختلفت عن قبل والفارق كبير لأن النفوذ والتأثير فقدناهما بصحافتنا ولم تعد تتمتع بأي نفوذ لدى عموم القراء والإدارة التنفيذية الحاكمة، وكان لها تأثير كبير جدًا والخبر كان ينشر أو مالقال أو حالوار ويكون له رد فعل كبير جدًا في الأجهزة ودوائر صنع القرار واليوم لم يعد كذلك فالصحف تنشر ولاتجد أي رد فعل.

وتابع، أن التأثير في القراء كان يرى أن ما ينشر يصدق في جريدة أو مجلة أو كتاب كانت المصداقية عالية وللأسف فقدانها اليوم.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.