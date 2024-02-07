أحمد بلبولة لـ"الشاهد": المعارك الفكرية تفتح أفاقا كبيرة للبحث والنشاط

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إنه حينما كان طالبًا بالكلية دخل محاضرة الشريعة فوجد محمد البلتاجي وهو فقيه وكان عميدًا لدار العلوم.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "البلتاجي" كان يلقي بيتين من الأطلال وتحدى الطلاب في معرفة اسم الشاعر، مشيرًا إلى أنه وقف وقتها وقال له إنه يعرفه فطلب منه الإجابة فرد عليه بأنها للشاعر إبراهيم ناجي، فسعد بذلك.

وأكد أن دا رالعلوم في التسعينيات كانت قاعة الدراسة مختلفة وكان الطلاب يأتون ليتعلموا ويتغيروا.

وتابع أن المعارك الفكرية تفتح أفاقا كبيرة للبحث والنشاط وهي علامة حيوية للثقافة، مشيرًا إلى أنه كان يحضر المناظرات بمعرض الكتاب كما شارك بمناظرة بين محمد أمين العالم ومحمد البلتاجي في روزا ليوسف وأننا بحاجة دائمة لذلك.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.