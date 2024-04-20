السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان "سامح الصريطى"

سامح الصريطي
سامح الصريطي

تصدر الفنان سامح الصريطي، محركات التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب الحديث عن فترة مرضه وإصابته بعد زواجه الذي تصدر من خلاله الترند من الفنانة حنان.

وطمأن الصريطي، جمهوره الذين حاولوا الاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية أخيرة، بعد زواجه من المطربة حنان، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله أنا بخير، وكويس وكان تعب بسيط وأصبحت في صحة جيدة".

وأضاف: "أصيبت بنزلة برد شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، ولكن بعد الفحوصات اللازمة قرر الأطباء إخراجي ومتابعتي من المنزل، وأنا الآن بصحة جيدة وخرجت من المستشفي بخير".

وعن تواجده في جنازة الراحل النجم صلاح السعدني، قال: "مكنش ينفع مودعش صديقي العزيز الراحل صلاح السعدني، وكان لازم أكون موجود في جنازته رحمة الله عليه".

مراحل من حياة الراحل صلاح السعدني


عشق الراحل صلاح السعدني الفن، حتي أنه في المرحلة الثانوية التحق بمسرح المدرسة حتي يحقق حلمه الذي لطالما حلم به منذ نعومة أظافره، إلا أن رحلته الفعلية في عالم الفن بدأ في الستينيات من خلال دوره في مسلسل الرحيل عام 1960، ولكنه لم يستمر طويلًا ليبتعد عن عالم الدراما حوالي أربع سنوات، ومن ثم عاد عام 1964 من خلال مسلسل الضحية.

 

الراحل صلاح السعدني

تجدر الإشارة إلى أنه رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ81 عاما، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا فى السينما والدراما، بعدما احترف التمثيل فى منتصف الستينيات، حين شارك بدور صغير فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، التى لعب بطولتها عبدالمنعم مدبولى وأمين الهنيدى، وحصل على عدد من الأدوار فى المسرح والسينما والتليفزيون، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر فى الأعمال خلال فترة السبعينيات.

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