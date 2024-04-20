السبت 20 أبريل 2024
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فن

مصادر تكشف لـ"الدستور" حقيقة ارتباط أنس بوخش بدينا الشربيني

أنس بوخش ودينا الشربيني
أنس بوخش ودينا الشربيني

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار ومنشورات عن ارتباط عاطفي يربط بين الفنانة دينا الشربيني، والبلوجر الإماراتي أنس بوخش، والذي تسببت في تصدر الثنائي محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن حقيقة العلاقة بينهما.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل فريق البلوجر والمذيع أنس بوخش في مصر، عن حقيقة الارتباط الذي توقعه الجمهور بين أنس بوخش، ودينا الشربيني، والذين نفوا هذا، مؤكدين أن العلاقة التي تربط بين الثنائي هي مجرد صداقة قوية وأخوة فقط لا غير، وأن “بوخش” تربطه علاقة صداقات بأغلب ضيوفه الذين يستضيفهم في برنامجه “ab talks” ويظهر معهم في الأماكن العامة، وتابعت المصادر أن البلوجر أنس بوخش، لم يخرج للرد على هذه الشائعات، لرفضه دائمًا للرد على أي شائعة.

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دينا الشربيني بطلة مسلسل كامل العدد +1

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل كامل العدد+1 هو أحدث أعمال الفنانة دينا الشربيني، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وضم نخبة من ألمع النجوم والنجمات الأطفال والشباب، هم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلاتت ذات الـ 15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة حتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصدقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

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